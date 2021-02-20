香港正妹晴兒擁有一張天真無邪的可愛臉蛋與超犯規的158cm豪乳身材，加上她經常會拍一些超大尺度的養眼辣照與粉絲分享，讓她在網路小有名氣，IG帳號一度擁有超過25萬粉絲追隨，可惜去年底就因遭人眼紅舉報，只好另開新帳號，重起爐灶。只是晴兒衰事不斷，日前香港網路又流出一組女主角激似她的近千張全裸艷照，隨後晴兒也透過IG限時動態回應，堅強認了自己就是外流照片中的女主角。

近日香港網路瘋傳一組號稱是網路正妹晴兒的多張艷照。據悉，這批照片共有3個檔案，張數近千張。照片中的女主角都為同一人，不是在床上全裸對著鏡頭擺出各種誘人姿勢，就是在浴室穿著情趣內衣，拿著蓮蓬頭往自己身上澆水，上演透視誘惑，雖然女主角三點都刻意打碼，但尺度依舊驚人，更吸引香港網友暴動求上車。

隨後晴兒也透過IG限時動態回應網上外流艷照，一開始她只感謝外界關心，透露照片是她非自願拍攝，當時還被人非禮。接著更因遭網友酸言酸語攻擊，讓她再度PO文說明事情的來龍去脈。

晴兒勇敢回應外流事件，更火大開嗆酸民。(取自晴兒IG)

晴兒說外流照片有一部分，是她當年被人非禮，在不同意的情況下被拍攝，更沒有所謂的收錢去拍這些照片，「我有對話證據，但不需要給大家看，而是由法律途徑解決。」

至於另一部分的外流照片，則是她上傳至patreon的群眾募資平台的照片，被人流出。晴兒更反擊酸民，「你們整天看免費AV都不是侵犯版權，做賊不好叫這麼大聲，看完就算了。」最後更強調她從頭到尾都是受害者，只想過自己生活，喜歡照相也喜歡做自己，不開心可以不要追蹤她，態度堅強又帥氣。

(中時新聞網)