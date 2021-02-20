同時身兼網紅和台北市議員身分的「呱吉」邱威傑，在2019年11月總統大選前夕，宣布聯合其他知名網紅成立「歡樂無法黨」。不料，內政部19日發布公告指出，歡樂無法黨依政黨法成立後1年內未完成法人登記，並發函廢止政黨備案，邱威傑也針對此事作出回應，並引起網友熱議，更有網友忍不住直言，「要玩也不認真」。

歡樂無法黨於2020年2月19日取得內政部公文，正式成為台灣第365個合法政黨。但經過一年之後，因未完成法人登記，內政部昨日發函公告，宣布廢止歡樂無法黨的政黨備案。

歡樂無法黨因未完成法人登記，19日被內政部公告廢止。(圖 翻攝自內政部網站)

歡樂無法黨遭廢止，在PTT上引起網友熱烈論，有的網友表示，「本來就是組好玩的吧？」、「那不是在玩的嗎？」、「本來就玩玩而已」、「當初就一群網紅拿組黨玩玩來炒作新聞而已啦」、「要玩也不認真，沒救」。

有些網友則揶揄歡樂無法黨是綠營側翼，「本來就側翼小丑一個」、「免洗側翼YT仔的把戲」、「改名為側翼無法黨再去登記」、「側翼就側翼」「反正都是綠軍側翼，沒設成功也很正常」、「廢到笑」、「真，廢黨」。

綜合媒體報導，針對歡樂無法黨遭廢止，邱威傑表示，對他而言，成立歡樂無法黨是階段性目標，現在已經結束，後續沒也有要做的事情。此外，邱威傑20日也以總書記身分在歡樂無法黨臉書粉專上指出，完成政黨登記是表示，這件事情不需要什麼財力或是什麼深厚的政治背景，這是每一個公民都可以發起和做到的事。同時，該黨也沒有在2022或2024推出候選人的打算，所以最佳的解散時間點和解散方式就是不完成法人登記。

(中時新聞網)