華文網路暢銷小說改編電影《一杯熱奶茶的等待》20日舉行開鏡儀式，導演兼原著作者詹馥華率領演員群連晨翔、吳子霏、周予天、謝翔雅、潘綱大、李聿安、李雪、劉宇昕出席，她盛讚主演3人就像書裡走出來，都擁有書中人物濃濃的角色特質與迷人魅力。

改編網路熱門小說已成近年影視重要潮流，在尚未改編作品IP中，2001年出版《一杯熱奶茶的等待》不僅連兩年蟬聯博客來暢銷排行榜冠軍，更在中國大陸更狂銷數百萬冊之鉅，原著作者詹馥華跨界影視美術編劇多年，此次首度擔任導演，「這是我第一部小說。很高興有機會以影像詮釋故事，希望這次的影視改編能讓作品中『熱奶茶』所象徵的溫暖，帶領大家走出各種人生的『等待』，前進看見不同風景。」

偶像團體SpeXia出身的連晨翔飾演外表灑脫不羈內心孤寂的男主角黃子捷，導演形容：「試鏡的時候和連晨翔交談，發現他應對進退周到，也有著凡事都只想自己承擔的性格，這點很像黃子捷。」他至今不敢相信自己被導演選中，並透露：「導演說我有股神秘強大的牆等著被人打破，就跟黃子捷一樣。」

創作歌手周予天則是第一次演戲就被導演賦予重任詮釋要角阿問，周予天形容：「阿問很專情，個性很直很單純，但大家都覺得阿問很萌很可愛；我問過導演：『阿問是怎樣的人？』導演說阿問就是長得像我這樣，『你就是阿問』。」周予天覺得導演詹馥華很熱情、懂溝通、很會講戲，「稍微講一下就讓我們抓到她的想法，希望正式拍攝也很順利，達到導演期望。」

拍攝陳奕迅、李榮浩等歌手MV踏入演藝圈的吳子霏，扮演開朗溫暖、內心超多小劇場的女主角筱華，笑說：「這故事讓我想起年輕談戀愛的時候，導演很厲害，說出感情路上少女情懷的心理活動。」這次被2大帥哥偶像包圍，她搞笑形容「就像看到2位男神走下神壇到我身邊，成熟的晨翔是霸道總裁，弟弟般的予天是貴族王子，這畫面太美，不敢看！」 巧的是，連晨翔上表演課前完全不知道女主角是誰，也不認識吳子霏，到現場才發現竟是自己才剛在IG追蹤的空靈美女。

主創團隊中環公司總經理既出品人吳明憲、華文創公司總監製既出品人葉如芬均表示對此次IP改編非常看重，吳明憲說：「除了看好故事內容與堅強的主創團隊外，更將循《孤味》模式，開拍前由專業團隊擬定完整的行銷策略與宣傳素材規劃，鎖定上片目標檔期，為將來的電影上映做足準備！」葉如芬也稱：「很開心看到那麼經典的IP熱賣小說現在要變成電影，由原作者來當導演，今日開鏡，華文創很高興能夠參與此次的合作，期待未來帶給觀眾有溫度的愛情故事。」

監製張三玲也表示：「導演詹馥華是一位很優秀的創作者，除了文字創作，更難得是她有豐富影視製作實務經驗，所以我們集結台灣優秀的製片與主創團隊，希望可以與她一起改編打造出優質的台灣原創IP。我們另外和華梵大學產學合作，希望能有更多優秀的年輕學子加入影視產業。」 該片預計2021年底上映。

(中時 )