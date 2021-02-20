前國策顧問崑濱伯今辭世，蔡英文總統今在臉書表示，崑濱伯和無米樂，是每一個台灣人心中的鄉愁。總統說，她心目中的崑濱伯，開朗、和善，對農業和土地有很深的感情和堅持。

她說，記得第一次去拜訪，那時她還不是總統，沒有戒備森嚴的隨扈，一起坐在崑濱伯家門口，和崑濱嫂、鄰居們自由自在的閒聊，感受到濃濃的台灣人情味。

她說，那時她拜崑濱伯為師，崑濱伯親自指導她怎麼插秧。崑濱伯種出來的冠軍米，吃過的人都說讚。「有一次，說要送我他自己種的冠軍米，想寄來總統府。我就跟他說，崑濱伯，我自己來拿就好啦」。

總統說，當了總統之後，崑濱伯成為她的國策顧問。「他不常來台北，而是我有機會去台南時，常到後壁看他，聽他分享農民的心聲和建議。崑濱伯真的是我在農業政策上非常重要的顧問」。

總統表示，「崑濱伯年紀大了，過去一年來身體比較衰弱，我去探望過他」。今天得知崑濱伯離開了，雖然感傷，但會永遠記得崑濱伯開朗的笑容、愛人惜物的精神。「我也會繼續把我的工作做好，就像他一輩子只做一件事，把米種好那樣」。

(中時 )