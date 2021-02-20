《幸福剛剛好》由澳洲不露臉天后希亞(SIA)首度自編自導，凱特哈德森(Kate Hudson)、梅狄齊格勒(Maddie Ziegler)等多位巨星主演，其中，凱特哈德森飾演女主角「小祖」，首度挑戰俐落的平頭造型，除了在電影中完整演唱主題曲之一的〈MUSIC〉外，也在片中有不少變化造型的舞蹈演出，將演出的才能表現得淋漓盡致，獲得金球獎最佳音樂及喜劇類女主角提名。

只因在IG上隨興貼出一段歌唱的畫面，凱特哈德森就被希雅欽點，成為她首度執導演筒的電影《幸福剛剛好》中女主角「小祖」，凱特覺得自己真的超幸運，她坦言：「成為歌手是我心中一直不曾放棄過的夢想，卻在20歲那年意外獲得金球獎最佳女配角的肯定，從此踏上演員的不歸路。」

雖然也曾經在電影或公開場合中唱過歌，但觀眾仍舊認定她就是一位會唱歌的演員；但現在就連希雅都肯定她的現場演唱實力，讓她開心極了，希雅表示：「凱特的聲音充滿磁性、堅韌、渲染力與獨有的個人魅力，放眼好萊塢眾多的明星中，再難找到跟她有相同歌唱實力與演技的女星了。」

至於凱特哈德森這次的平頭造型，導演希雅表示，頭髮一直是女人身體很重要的一部分，代表著身份、生活態度並藉此傳達個人特質，為了表現出小祖的叛逆感，導演希雅與凱特都同意「小祖」必須是一頭俐落的短髮，希雅說：「小祖是一個外表強悍，但卻因為一連串外在的挫折，變得孤獨、與社會疏離，但潛意識裡卻與很多人一樣，極度渴望『愛』的人，但是她不知該如何表達，因此一直走在錯誤的道路上。」

凱特哈德森乾脆更直接剃成平頭，將孤傲、強悍的一面呈現在世人面前，她說：「這個造型雖然讓我幾乎認不得自己，但這是我與小祖的世界最快產生連結的方式，讓我能直接進入她的內心世界。」連希雅都說：「我是一個重視視覺衝擊的人，凱特願意做出這麼大的犧牲，讓我很感動。」電影3月12日在台上映。

(中時 )