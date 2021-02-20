經歷疫情的延宕，第12屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）今年初夏捲土再起，以粉嫩溫暖的全新配色主視覺迎接2021年，並邀請曾於TIDF獲獎的三位導演黃惠偵、黃邦銓及廖克發量身打造影展預告，呈現出更加豐富完整的節目內容，影展也將於今年4月30至5月9日在台北新光影城、光點華山電影館及空總臺灣當代文化實驗場C-LAB盛大舉行。

TIDF也請到三位2018年台灣競賽獲獎導演為本屆製作預告，反映出每位導演對影展現況的感受。上屆雙料獲得台灣競賽優等獎及華人紀錄片首獎的《不即不離》導演廖克發，親自吟誦馬來亞詩人魯白野的〈沈默〉：「不要說沒有花便不是春天 我們都在等待河霧的消散」，貫穿更迭翻湧的影像片段，為延期的影展寫下最浪漫貼切的註解。廖克發導演表示：「魯白野生於獨立前的馬來亞時代，一生經歷過殖民、戰爭、流浪，希望今天或明天的每一塊土地上，我們都有能力回首，發現有人這麼樸實而頑強地信仰過美好的事。」

曾獲台灣競賽評審團特別提及的《回程列車》導演黃邦銓，則以單一鏡頭概括對TIDF的期待。擷取自本屆焦點影人弗柯．克普（Volker Koepp）的作品，受訪女工的甜美聲音道出以電影為娛樂的日常。黃邦銓導演提到：「《在維茨托克的生活》（Life in Wittstock）是一部非常有魅力的片子，平實紀錄了10年生活的點點滴滴。15秒的預告和10年的光陰相比實在微不足道，就像片中角色所說的，請大家去TIDF好好享受電影吧！ 」

曾以《日常對話》獲得台灣競賽首獎的黃惠偵導演，拍攝在戲院中隨著影像起舞的女兒，搭配著充滿韻律的影像片段，呈現出變化萬千的紀錄片世界。黃惠偵導演表示：「由於疫情，人們的移動受到了許多限制，但即便物理位置受限，我們仍有其他方式能夠親近認識這世界。一個人能踏訪的世界有限，但透過電影能看到的世界很大。我們的肉身安坐在影廳之中，但心靈可以跟著世界一起舞動。 」

自1998年起每兩年舉辦一次的TIDF，受疫情影響首度延期。經歷又一年的籌備，TIDF積蓄了更大的能量，超過百部作品放映及精彩活動將於今年初夏百花齊放，亞洲視野競賽、國際競賽及台灣競賽的結果也終將揭曉。今年在國際影人出席受限的狀況下，TIDF嘗試突破過往影展交流形式，邀請競賽導演特別針對影展觀眾錄製問答影像，並將部分映後座談及講座改以線上進行，讓紀錄片的討論跨越國界，補足台灣觀眾無法與影人互動的遺憾。

(中時 )