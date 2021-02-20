如果生活充滿工作，實在難以認識另一伴，這時透過相親、朋友介紹，也是發展感情的重要方式之一，一名男網友日前因為舅媽介紹，與一名女子約會相親，事後男子對女子相當滿意，有心想要追求對方，結果舅媽竟勸退男網友，最後甚至「不演了」揭露真實原因，兩人對話也讓網友笑翻。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」轉發一段對話，並標註「舅媽撿到槍」，對話中舅媽表示「昨天介紹給你的女生感覺有點傻傻的」，接著稱讚男網友太聰明，認為兩人不適合，並承諾「過幾天舅媽再介紹其他女生給你」。

但男網友對相親對象非常滿意，回覆舅媽「不會啊，我感覺她還蠻有內涵的」、「真心希望可以跟她交往」，最後要舅媽不要擅自替自己做決定，想不到舅媽也不客套了，直接爆料「非要我說她看不上你，你才開心」？舅媽不演且一刀讓男網友「瞬間斃命」。

對話曝光後，大票網友笑到不行，大讚這種舅媽哪裡找，何止撿到槍，根本是拿狙擊槍等級，「喜歡聽實話，開心了吧」、「攻擊性不高但侮辱性極強」、「舅媽懂做人，是他不識相啦」、「舅媽拿大砲」、「被舅媽秒殺」、「憑實力單身」。

(中時新聞網)