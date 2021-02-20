台中市政府主計處前處長蔣建中，於今年1月16日屆齡退休，處長職缺懸缺經過一個月餘，日前市府發布新任處長職缺，將由市府主計處代理處長的林淑勤副處長升任，並將於22日辦理交接布達。

市府指出，主計處代理處長林淑勤，將於2月22日下午，於行政院一樓大禮堂舉行聯合交接典禮及宣誓布達。將由台中市政府副市長陳子敬及主計總處主計長等，共同擔任監交人。

林淑勤畢業於國立政治大學統計學系碩士，主要經歷是行政院主計總處專門委員、行政院主計總處秘書及台中市政府主計處副處長等職。

(中時 )