小薰在《揭大歡喜》扮演「塔羅牌仙女」。（海鵬提供）

小薰（黃瀞怡）與涵冷娜在新片《揭大歡喜》飾演一對愛侶，亮眼表現直逼雙女主角郭雪芙、謝沛恩。總扮演「苦情女」的小薰，獲邀演出電影時還興奮好幾天，事後才發現原來「拍喜劇片更難」。有趣的是，小薰本想爭取片中反串的男性角色，還穿戴老爸的衣帽試鏡，豈料因「聲線太柔美」被拒絕，反倒是贏得「塔羅牌仙女」甜美角色。

在片中，涵冷娜飾演的「天兵」愛上小薰，甘願成為工具人任她使喚，一場2人「日久見真情」的激吻戲，竟真情流露地狂吻了120秒，讓全部劇組當場驚呆。導演魏瑛娟立馬決定不停機，連激吻後2人淚流滿面的畫面都記錄下來，成為全片最感人的一幕。

首次跟女生演愛情對手戲的小薰，坦言涵冷娜吻得很溫柔，一點都不輸給男生，還直誇涵冷娜拍戲時「好可愛」，像個小跟班伺候她，連放飯時都會幫她點菜端飯，讓她擁有宛若女王等級的享受。電影3月12日全台上映。

(中時 )