立法委員陳柏惟今天表示，台中市烏日區成功嶺前等多處鐵路平交道，上下班時段遇到火車通過，往來車輛要久候15至20分鐘不等，不但造成回堵，還常發生車禍，經他邀集相關單位會勘，交通部鐵道局評估建議朝道路立體化或鐵路立體化等方式研議。

陳柏惟邀集交通部鐵道局、台鐵局、市府交通局、烏日分局與當地里長等相關單位在19日到現場實地會勘，共商改善方案。陳柏惟今天表示，因火車班次頻繁，平面道路車流量大，烏日區學田路及成功嶺前等多處平交道，每逢上下班時段遇火車通過，往來車輛都要等15到20分鐘，造成民怨多年卻仍未改善。

陳柏惟要求重新審視鐵路平交道所衍生的交通問題，無論是納入山海環線計畫，或另案來規畫處理，希望盡速解決，否則烏日地區人口增多，交通車流量會越來越大，塞車會越來越嚴重。

交通部鐵道局表示，烏日這幾處平交道路口經評估確實需要進行改善，建議市府交通局朝向道路立體化或鐵路立體化等方式研議，交通部會全力配合。

台中市府交通局則回應，動山海環線計畫的高架部分僅規劃由大慶到烏日車站，新烏日站有高鐵、捷運、鐵路三鐵共構，規畫高架化必須跨越高鐵軌道及台74線快速道路；成功車站目前則是台鐵后里到成功車站中間唯一的維修基地，也很難進行高架化規劃。

(中時 )