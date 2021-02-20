彰化元清觀又稱天公壇，是全國最大的國定古蹟天公廟，初九天公生舉辦「點燈祈安法會，60位護法道長簇擁登壇開香，排場盛大祭典之外，還展示豪華炫麗的宴王看桌。（吳敏菁攝）

彰化元清觀又稱天公壇，是全國最大的國定古蹟天公廟，初九天公生舉辦「點燈祈安法會，60位護法道長簇擁登壇開香，排場盛大祭典之外，還展示豪華炫麗的宴王看桌。（吳敏菁攝）

彰化元清觀又稱天公壇，是全國最大的國定古蹟天公廟，初九天公生舉辦「點燈祈安法會，60位護法道長簇擁登壇開香，排場盛大祭典之外，還展示豪華炫麗的宴王看桌，宴品喜氣洋洋、看桌模型栩栩如生，美不勝收。

彰化市長、元清觀管理人林世賢指出，為發揚「拜天公」信仰文化，今年首度2月12日正月初一元始天尊誕辰之日，舉辦「天師祭天」祝壽大典暨祈安植福法會；緊接著正月初九逢玉皇大天尊萬壽，俗稱天公生，特別舉辦天公文化祭，在廟埕擺設盛大熱鬧的「宴王大會」。

「拜天公」祝壽大典，由林世賢擔任主祭，里長、代表與議員等數十位貴賓陪祭，典禮肅穆隆重，廟內安排布袋戲演出「酬神戲」；同時，初九上午9點起，由道長率團誦經，進行「安奉太歲及點光明燈、禮斗燈」等點燈科儀。

廣場的「宴王大會」掀起驚豔連連，擺宴內容包含山珍海味、五牲、糕、餅、糖等，還有戲彩、金帛、排香、炮燭，琳瑯滿目。

元清觀內還有過七星平安橋，以及具特色的擲福壽平安龜「乞龜、還龜」祈福民俗。

這次宴王也特別講究「看桌藝術」，廟方還在陳稜路展示

3列看桌，主題分別為「護國神龍祈求吉慶」、「牛轉乾坤五榖豐收」、「三國演義一片薑山」，各式各樣的錫雕、果雕、冰雕模型，把信仰和藝術結合成讓人目不暇給的饗宴。

林世賢表示，天公文化祭壓軸戲還在26日、正月十五，為天官大帝的聖誕日，25日深夜11點時起，再舉行祝壽祭典，和正月初九的「拜天公慶典一樣，於宴王會場會有「出大菜」儀式。

(中時 )