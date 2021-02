北韓近日開始調整領導人金正恩職稱的英譯用字,改為國際上較常用的President。南韓媒體分析,可能是為符合國際趨勢,以強調北韓在國際社會也占有一席之地。

韓國電視台MBC報導,北韓近日重啟因2019冠狀病毒疾病(COVID-19)延宕的領導人職稱調整工作,在英譯用字上將原本的國務委員長(Chairman of the State Affairs Commission)改稱國務總統(President of the State Affairs)。

報導指出,國際社會多以President稱呼各國元首,包括中國等同為社會主義的國家也是如此,北韓這次改從國際趨勢,可能是為強調北韓領導人也是國際社會領導人之一。金正恩的祖父金日成生前職稱英譯也是使用President。

南韓統一部相關人士也表示,雖然北韓官方未明確說明這次英譯用字調整的原因,但專家多認為北韓是配合國際慣用稱呼進行調整。

據韓聯社報導,北韓官媒北韓中央通信社(KCNA)發表的英文報導中,截至1月22日都還是以Chairman of the State Affairs Commission稱呼金正恩,2月11日才首次改為President of the State Affairs。

駐北韓俄羅斯大使館19日也證實北韓發出公文更改金正恩英譯職稱,但中文翻譯仍維持「朝鮮民主主義人民共和國國務委員長」,俄文也維持原翻譯。

一般用於稱呼金正恩的職稱約有3種,包括國務委員長、勞動黨總書記及共和國武力最高司令官,北韓官方通常會視狀況調整稱呼或同時全部使用。

其中,國務委員長為北韓憲法明定的國家最高領導人;總書記則是金日成時代開始使用的職稱,金正恩掌權後北韓稱他的父親金正日為「永遠的總書記」,改稱金正恩為委員長,但今年初勞動黨第8次全國代表大會中恢復書記局制度,改稱金正恩為總書記。

