模組化主動防護系統如何因應來襲威脅。

「Military.com」19日報導，美國陸軍即將測試洛克希德馬丁生產的反飛彈防禦系統，一旦通過測試將安裝於陸軍M1戰車、布萊德雷與史崔克等裝甲車輛上，以提升對車內人員的防護力。

根據洛克希德馬丁18日公布的3年期合約。洛馬將提供「模組化主動防護系統」(Modular Active Protection System, MAPS)基礎包，包含車輛感測器，以及可偵測、追蹤並摧毀火箭推進槍榴彈與反戰車導引飛彈的反制措施。

合約載明，洛馬將交付5種內含選項高達20種的工具包，並支援陸軍艾布蘭戰車、布萊德雷與史崔克甲車的整合與測試。此外，合約也包含研發車輛防護能力基礎包，不僅涵蓋主動防護系統，還包括車底最脆弱部分的爆震防護。

MAPS相關概念圖。(圖/洛克希德馬丁網頁)

MAPS相關概念圖。(圖/洛克希德馬丁網頁)

報導指出，眾所皆知，一旦增加裝甲意味著車輛重量也隨之提升，速度與機動性都隨之下滑。因此近10年來，陸軍積極尋求在不加裝裝甲的前提下，提升裝甲車輛防護力的方案，而MAPS將是陸軍最新的一步棋。

早在2014年，洛馬就已和陸軍簽署合約，進行MAPS的研發。洛馬先進地面載具系統計畫經理羅侯(David Rohall)表示，「自那日起，MAPS已在多次實彈驗證中證實其能力。我們已做好準備，隨時可支援陸軍多款戰鬥車輛的整合與測試。這是陸軍拍板正式部署此一裝備的最後一步」。

事實上，陸軍尋覓稱手的主動防護系統(Active Protection System, APS)已逾10年。先前選定雷神「快殺式」APS，並安裝於「未來戰鬥系統計畫」(Future Combat Systems program, FCS)中的有人駕駛地面載具之上。最終卻因前防長蓋茨(Robert Gates)於2009年終止FCS計畫，而胎死腹中。

洛馬的MAPS採開放式結構，故可因應新出現的威脅進行升級。(圖/洛克希德馬丁網頁)

相較於以色列2009年引進「戰利品」APS，美陸軍在2017年加緊腳步，在M1戰車、布萊德雷戰鬥車與史崔克上，安裝諸如「戰利品」的主動防護系統。美陸軍同意，為4支旅級戰鬥部隊(Brigade Combat Tams, BCT)的M1戰車安裝「戰利品」系統，並測試以色列研發的主動防護系統(如鐵拳)，以提升布萊德雷的防護力。

至於為史崔克甲車選擇主動防護系統，據陸軍3月時於國會聽證會上的發言，則遇到更多挑戰。目前美陸軍驗證的主動防護系統的確可摧毀來襲的飛彈；卻很難防止摧毀敵軍火箭彈產生的次要效應，穿透至甲車內。

(中時新聞網)