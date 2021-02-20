42歲男星趙駿亞因演出《新兵日記》班長一角走紅，然而形象陽光的他，近日卻遭前女友們指控他情緒控管有問題，向週刊痛訴趙駿亞是恐怖情人，有家暴傾向，還逼拍性愛片，消息一出也讓趙駿亞形象徹底崩壞。對此，趙駿亞稍早也透過臉書回應粉絲關心，直言沒有的事就沒有，一切交給法律，相信司法。

趙駿亞近日遭前女友們控訴是恐怖情人，據鏡週刊報導，不只他的王姓前女友控訴曾遭趙駿亞家暴，還威脅逼拍性愛影片，更有另一位前女友A也稱曾因為沒有在約定好的時間內打給趙駿亞，就慘遭趙駿亞持熱水瓶砸頭、枕頭悶口鼻等手法施暴近6小時，等到趙駿亞睡著她才得以逃脫報警。

親愛的粉絲朋友們謝謝關心 我還好 挺的住 沒有的事就沒有 交給法律 相信司法👌🏼 由趙駿亞˙駿臨天下粉絲部發佈於 2021年2月20日 星期六

面對前女友們的指控，趙駿亞第一時間也向週刊回應，指一切都是子虛烏有，強調自己從未性侵過任何人，同時也不排除是這2位前女友惡意抹黑，希望對方能提出證據，同時還稱自己與前女友們都保持友好關係，對於這些指控相當無奈。

稍早他更透過臉書回應家暴風波，除了感謝粉絲關心，更以7字「沒有的事就沒有」反擊家暴、逼拍性愛片等控訴，「親愛的粉絲朋友們謝謝關心。我還好，挺的住。沒有的事就沒有，交給法律，相信司法。」

(中時新聞網)