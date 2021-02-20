42歲藝人孫協志是台灣天團5566的團長，出道多年在演藝圈佔有一席之地，擁有一群死衷粉絲，感情生活也備受矚目，他曾和女星韓瑜有過一段4年婚姻，最後卻無疾而終，近幾年更爆出和夏宇童熱戀中，然而雙方都沒有承認，日前他無預警在IG上曬出一張西裝帥照，立刻引發外界猜測。

孫協志20日在IG發文，並曬出一張照片，只見他穿著黑色西裝，還打上棕色領結，若有所思地凝望遠方，他還在內文說道：「以下開放祝福」，立刻讓人聯想到他是否傳出喜訊，紛紛興奮直呼，「要結婚了嗎」、「看起來要結婚了」、「祝你早生貴子」等。

其實20日是孫協志生日，而這篇貼文則是他的生日祝賀文，只是一身西裝筆挺才會引起誤會，大批粉絲也為男神獻上祝福，「我的男神生日快樂」、「協志哥生日快樂，要身體健康」，另外更有不少粉絲狂讚他「看起來有凍齡」、「一點也不像42歲」、「還是有夠帥」、「生日快樂！我的偶像」。

事實上，這次會被誤會不是沒有原因，孫協志和夏宇童2019年爆出戀情後，多次被媒體拍到約會，就像是對熱戀的情侶，也常在節目上被虧，然而2人始終不承認，指稱對方為好朋友，之前孫協志被問到是否會想再結婚，他也坦率回答「一直有這個想法」，並表示一切順其自然。

(中時新聞網)