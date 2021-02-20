南韓女團MAMAMOO人氣成員華莎，除了以特殊嗓音具有高辨識度外，還以個人身份參加各大綜藝節目，直率形象和台上台下大反差魅力圈粉無數；先前華莎出演真人秀節目《我獨自生活》時就引起熱議，近日她回已逝奶奶家拍攝，還特地剪掉奶奶最不喜歡的美甲，各種懷念奶奶畫面讓粉絲看了超鼻酸。

華莎2018年6月初次拍攝真人秀節目《我獨自生活》就引來極大迴響，凡是她在節目中吃過的東西或穿過的衣服，都造成民眾搶購，變成「帶貨女王」，後來更變成固定班底，在除了推出音樂作品宣傳期外的時間，都滿常在節目中看到她的身影。

華莎在奶奶過世後，回到奶奶家錄影從各種動作和表情都看出她十分懷念奶奶。(圖/ 摘自節目《我獨自生活》)

華莎特地把奶奶生前最不喜歡她做的美甲卸掉。(圖/ 摘自節目《我獨自生活》)

在《我獨自生活》最新一集預告中，發現華莎回到已逝奶奶家，畫面中看到她打開奶奶衣櫃，聞著棉被和一些衣物，還有房子的每個角落，充滿感性地說出，「有奶奶的味道」；甚至還秀出她卸掉美甲的雙手，紅著眼眶表示，「奶奶唯一會罵我的就是這雙做了美甲的手」，所以才會在這次回奶奶家時把美甲卸掉。

其實2018年華莎就曾帶著高齡91歲的奶奶出演《我獨自生活》，當時祖孫間的各種互動令粉絲現在回想起來格外溫馨又鼻酸，最新預告一播出就引起網友討論，更表示「看預告就想快哭出來了」、「不知道下星期播出有多少人會在電視機前淚崩」。

(中時新聞網)