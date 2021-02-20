春節期間國道、市區肇事頻傳，其中不乏釀成重大傷亡的車禍。網友發問，若把交通罰鍰全部變成10倍，能有效抑止類似悲劇再度發生嗎？其他網友點出關鍵，「要靠警察落實執法才行，如果都抓不到，變成100倍也沒用。」

原PO在PTT提到，他看新聞看到兩名停等紅燈的機車騎士，竟然被一名北七駕駛撞飛，感到很難過，「台灣騎車的人這麼多，這種事隨時可能發生在自己或家人身上，想到就可悲。」

他突發奇想，如果修改《道路交通管理處罰條例》，把罰鍰全部變成現行的10倍，例如騎乘機車未戴安全帽罰5000元、變換車道沒打方向燈罰1萬2000元、闖紅燈罰1萬8000、駕駛中使用手機重罰3萬等，甚至連大貨車未依規定過磅，也要開罰90萬！「台灣交通有救嗎？」

網友點出一大關鍵，重點在執法有無落實，而不是金額多寡，「要看警察執法決心」、「要是違規100件只抓得到10件，僥倖的人還是會違規」、「也不能都出來抓違規，把維護治安荒廢了」。

也有網友認為，重罰對那些不把錢放在眼裡的人來說，罰多少都是九牛一毛，一點都不會在乎，「而且原PO為什麼特別針對大貨車過磅」；若改成直接抓去關，或終身吊銷駕照之類的，對有錢人才具嚇阻力。

(中時新聞網)