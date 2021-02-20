泰國國會今天否決對總理帕拉育在內等10位內閣官員的不信任案，上千名民眾集結在國會外高呼帕拉育下台，同時也要求政府釋放被警方以冒犯君主罪遭到拘禁的異議分子。

泰國國會經過4天辯論，今天舉行針對總理帕拉育（Prayut Chan-ocha）、副總理普拉威（Prawit Wongsuwan）、副總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）、副總理朱林（Jurin Laksanavisit）在內等10位內閣官員的不信任投票。

辯論過程中在野黨聯盟議員質詢議題集中在疫苗和經濟政策，質疑政府在施打疫苗和拯救經濟上的力道不足。

不過由於以公民力量黨（Palang Pracharath）為首的執政聯盟具有人數優勢，最後國會以272票對206票，否決了對帕拉育的不信任案，其餘9位閣員的不信任案也都沒有通過。

這是帕拉育2019年上任以來連續第二年面對不信任投票，泰國國會去年2月也曾由在野黨為泰黨（Pheu Thai）發起不信任投票，當時帕拉育和普拉威在內等5位內閣官員的不信任案都沒有通過。

泰國去年7月掀起抗議浪潮，上萬民眾連月上街抗議要求帕拉育下台，多個學運團體組成的「人民」（People）今天在不信任案沒有通過後，號召上千名支持者聚集在國會外，齊聲要求帕拉育必須下台。

由於去年發起多場抗議活動的人權律師阿農（Anon Nampa）和學生領袖巴利（Parit Chiwarak）等4名異議分子被警察以違反刑法112條也就是冒犯君主罪罪名拘禁，現場多名民眾高舉著「釋放我們的朋友」、「廢除112」、「刑法112違反人權」等標語，要政府釋放這4名抗議領袖。

(中央社)