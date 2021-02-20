台中市后里區某家橡膠工廠20日凌晨發生火災，對於濃煙陣陣竄出明顯粒狀物，台中市環保局將依法從重裁罰10萬至500萬元。因適逢西半部空品不良，為減緩影響空氣品質，台中市環保局協調后里鄰近的豐興鋼鐵、正隆紙廠，及后里焚化廠降載減排，並由環保局長陳宏益率員勘查，確認三家業者均實質降載，進一步建立新的社會企業責任與風範。

台中市環保局表示，豐興鋼鐵廠及正隆紙廠經通知降載後，部分製程採降低投料量5％至16％方式降載，部分製程配合停止運作；后里焚化廠則採配合降低排放濃度5％，並加強爐控方式因應，除協調降載外，環保局也立即調派空品監測車，前往下風處監測。

陳宏益指出，此次火災事件特別感謝后里區三家業者配合進行製程降載及污染減量，立下良好的楷模，讓空品未持續惡化，市府將持續關注空品變化情形，執行相關應變措施，也提醒各污染源，時值空品不良期間，務必落實污染防制、配合降載減排。若於空品不良日，查獲污染情事，該局將不分公私單位，直接開罰、加重處罰，請大家一起為守護台中市空氣品質共同努力。

(工商 )