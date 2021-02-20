台中市文化資產處辦理「2021林懋陽故居保溫活動─文化嘉年華」，特別邀請西川淑敏舞踊知家舉辦「賞花幕」～經典和服收藏展，並於今（20）日邀情國際水墨大師曹天韻介紹「生活中水墨之美」，同時帶領親子在元宵節一起彩繪燈籠，提前慶祝元宵佳節。

融合傳統與現代兼容並蓄的歷史建築-林懋陽故居，興建於1920年代，結合閩南、日式木造與洋樓特色，2015年修復完成後開放民眾參觀。

為讓民眾感受林懋陽故居多元風格融合的華麗與絢爛，台中市文化資產處辦理「2021林懋陽故居保溫活動─文化嘉年華」，特別邀請西川淑敏舞踊知家舉辦「賞花幕」～經典和服收藏展，由春節開始一連串活動，今日特別邀請水墨大師曹天韻現場介紹水墨之美並帶領現場親子彩繪燈籠，還有知家歌仔戲表演、中式傳統服飾體驗等等。

西川淑敏舞踊知家為全台知名的藝術推廣者，西川淑敏更以日本舞踊為創作基礎，連結融合了台灣當代藝術、日式及西方文化，與一德洋樓的文化歷史包容背景性相似。這場藝術盛以一德洋樓獨特的建築設計為靈感，結合東方與西方文化及多元的互動體驗課程，串起不同世代的文化記憶與情感。

西川淑敏團隊延續展演場域的人文多元性，在館內舉辦經典和服常設展、人文藝術美學講座，並演釋古典與創作舞踊，不僅推廣現代東方美學，也創造豐富的知性場域，讓歷史建築升溫。

國際水墨大師曹天韻自幼學習書畫，後就學於國立台灣藝術大學和東海大學美術系，師承李奇茂、蘇峰男、涂璨琳、梁丹丰、楊鄂西等名家，亦跟隨劉奇偉、文霽等名師攻習西畫。這樣的背景與師承，讓她掌握東西方的文化藝術彙集一身，但她卻不喜受制束縛，這樣的性格，繪畫在她筆下展現新的不同，讓她成為台灣最著名的水墨花鳥畫家。

曹天韻筆下的作品，是一幅以中國各城市代表花卉為主題的巨幅創作「繁華(花)大中華」，被上海市政府收藏懸掛在三樓國際會議廳，是專屬習近平接待外賓，背後就是這幅各種植物花卉千姿百態、生機盎然的畫作，也再度引起國際對中國傳統水墨的關注。

台中市文化局副局長曾能汀表示，西川淑敏團隊在有限的時間、精力、經費，竟能發揮到極致完美，著實令人敬佩，希望未來近三個月的各式嘉年華活動，大家做好防疫工作，歡迎民眾一起來走春。

文資處長李智富感謝一德洋樓林懋陽故居，邀請到台灣最知名的西川淑敏舞踊知家來協助本次活動，同時展出「賞花幕～經典和服收藏展」至4/11前，還有四場精彩講座及多元的世界各國服裝體驗踩街，歡迎全台的好朋友一起來台中「賞花幕」。

西川淑敏表示，感謝台中市政府保留這麼美的歷史建築，台中有豐沛的人文歷史，包含多元族群、產業及建築、社造運動、宗教信仰、文化資產等不同領域，文化觀光已是未來世界觀光發展主流，更感謝文化局提供一德洋樓場域「賞花幕」經典和服典藏展提供高品味的休閒方式，歡迎學校、家庭親子、旅遊觀光共同造訪一德洋樓，體驗不同以往的文化藝術之旅。

華巍藝術新聞創辦人賴慕芬表示，西川淑敏將其收藏十多年的千件和服，腰帶在「賞花幕」經典收藏和服展出，其中還有多件國寶級、日本人間國寶大師手工繪染，與職人百年傳承的和服及配件，並透過總策展人陳君永親自導覽，讓民眾認識和服的分類及穿搭，其圖案設計受中國唐代人文藝術影響，及日本民族對自然細膩的欣賞與風土的眷戀，當穿著和服款步時，有如一幅美麗靈動的藝術畫，和服也因此有「賞花幕」的別稱。

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