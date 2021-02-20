愛心無國界！美德醫療集團及台積電慈善基金會共同支持「Taiwan Can Help」，發揮民胞物與精神，捐贈15萬片口罩、7,000件防護衣、11,000件隔離衣、6,000只帽套、6,000隻鞋套及1,500件飛行衣等防疫物資，支援疫情嚴峻的臺灣友邦-史瓦帝尼王國、索馬利蘭共和國及聖露西亞，實踐「護臺灣，助世界」心願。

該項捐贈是透過外交部的協助，尋找需要防疫物資的國家，由台積電慈善基金會支持運費。

美德醫療執行長楊威遠表示，集團10多年來，一直擔任我國政府防疫物資戰備庫存的供應商暨維運商，以身為最資深的國家隊感到榮幸。他很高興在這次捐贈國際防疫物資上可以跟台積電慈善基金會一起努力，並特別感謝慈善基金會張淑芬董事長無私分享經驗。

2020年新冠疫情來襲，美德醫療已陸續在台灣、柬埔寨、菲律賓、日本、美國、法國、義大利、德國等國家，大規模捐贈口罩、隔離衣、防護衣、頭套及鞋套等防疫物資等。

楊威遠說，新冠疫苗雖已問市，但是高性能和高質量的個人防護裝備仍為最直接有效的防疫工具。台灣防疫成果全球有目共睹，美德醫療響應人道援助，特別檢選集團製造的一系列防疫產品，在台積電慈善基金會支持下，透過我國駐史瓦帝尼王國大使館、駐索馬利蘭代表處及駐聖露西亞大使館，捐贈給三國的前線醫護人員，希望他們得以在防疫戰場上安心守護民眾的健康。

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