南韓男神玄彬因為夯劇《愛的迫降》和孫藝真(孫藝珍)擦出愛火，在2021年元旦大方認愛，2人不只是甜蜜合作了新廣告，還被網友直擊現身高爾夫球場約會，日前玄彬拍攝雜誌寫真，被問到目前的感情狀態，也毫不避諱地坦言，「努力守護中」。

玄彬、孫藝真多年前合作拍戲就曾傳出緋聞，但都遭到當事人否認，拍攝《愛的迫降》時更是有許多小細節都指出2人正在熱戀中，連孫藝真的IG版面上滿滿都是玄彬，但當時男方強調2人絕不是戀人關係，直到今年元旦《Dispatch》爆出玄彬、孫藝真熱戀消息，孫藝真才終於發文認了。

玄彬拍攝雜誌寫真受訪提到感情狀態。(圖/翻攝自推特)

而玄彬日前受訪也提到，目前已經38歲的他，在工作和人際關係上多了一分從容和包容的心態，而感情方面則是「努力守護中」，暗示自己正在穩定交往中，還秀出自己的肌肉，透露自己平時運動量很大，對身材十分滿意，同時也感謝《愛的迫降》粉絲對該劇的喜愛，可惜因為疫情關係，無法早日和大家見面。

玄彬和孫藝真高爾夫球約會。(圖/翻攝自微博)

雖然無法和粉絲見面，疫情卻給藝人卻多私人空間，玄彬和孫藝真最近就頻頻被拍到互動頻繁，還會一起去打高爾夫球，就有網友在高爾夫球場拍到孫藝真在場上認真打球，玄彬也默默在一旁守護的甜蜜畫面，還有其他網友爆料，「兩個人從之前開始就很常來金浦」。

(中時新聞網)