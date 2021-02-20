總統府19日召開記者會，公布新一階段國安人事部署，現任國安局長邱國正接掌國防部長。對此，台北市議員徐巧芯表示，當「邱班長」成了「邱部長」，後備改革能有再次調整的空間嗎？她更就教召、徵兵制度、女性服役以及在家當兵等4大問題，向邱國正提問。

徐巧芯今(20日)在臉書上表示，當「邱班長」成了「邱部長」，後備改革能有再次調整的空間嗎？並引述媒體報導指出，新任國防部長邱國正的其中一個重要任務，就是「後備制度改革」。

徐巧芯指出，去年她就曾提出許多建言，並揭露國防部後備改革的亂象，而嚴德發部長的回覆總是讓人有聽沒有懂。她強調，「後備制度改革」是在兩岸關係日漸緊張的現今最為重要的議題之一，畢竟若兩岸政策方向不變，在蔡英文總統的任期結束後，再過「兩年」就會碰到必須以4個月軍事訓練役男作為後備主要戰力的困境，包括美國也相當關注。

徐巧芯也將她過去的論點重新整理，並提出涵蓋教召、徵兵制、女性服義務役、後備戰力改革，以及民進黨台北市黨部主委吳怡農曾提出的「全民國防、在家當兵」購想在內的4大問題，公開向邱部長請教：

一、最近接到不少役男陳情，退伍8至12年的在第1批教召就收到通知，是否與先前國防部公開說明政策「後退先用」有所不同？哪些人、在什麼情況下會被徵召？4個月訓練役到底會不會被召回訓練？抽籤的公平性如何確保？大多數人還搞不清楚政策具體內容，就接到通知回營教召，當然怨聲載道。規則必須公平、公正、公開，才能服人。

二、國軍戰力提升，不能只靠教召，必須增加對4個月軍事訓練役的訓練，且「教召」是「徵兵制」的重要配套制度，徵兵後要定期把人找回來訓練，因此要優先針對四個月的軍事訓練役，強化戰力，且延長召訓期間不應有差別。同時，徐巧芯認為，未來是否評估是否提升訓練期間至六個月？是否會重新評估女性服義務役的可能性？

三、先前國防部曾說，「後備改革後員額將由32萬人增至50萬人」，這裡提及增加的18萬人到底平均會被召回來訓練幾次？有沒有預期的標準？是帳面數字變漂亮，還是增加實質戰力？

四、針對吳怡農先前所提到「全民國防、在家當兵」，邱部長的看法如何？該構想有沒有落實可能？

最後，徐巧芯也說，再次恭喜江湖人稱「邱班長」的邱國正擔任國防部長，期待看到新人新氣象，並對我所提出的四大議題回應。

當「邱班長」成了「邱部長」，後備改革能有再次調整的空間嗎？ 根據上報的調查，新任國防部長邱國正的其中一個重要任務，就是「後備制度改革」。新聞中也暗示了，嚴德發之所以會下台，就是因為推動後備制度改革方案不符合期待。 我在去年就提出了許多建... 由徐巧芯發佈於 2021年2月20日 星期六

(中時新聞網)