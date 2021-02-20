打敗特斯拉工程師 台南老字號魚羹紅了 網友車友瘋狂朝聖（翻攝 Google 我的商家）

特斯拉在台灣遇到對手了，網路瘋傳只要對著特斯拉導航喊「開元路土魠魚羹」，就會造成導航系統當機重新開機。許多車友實測之後發現，是真有此事並非空穴來風，而這家老字號小吃店也瞬間暴紅，吸引許多網友朝聖，到店家評論網頁留下5星好評，甚至親跑一趟認證一下「擊敗特斯拉導航的名店」。

特斯拉導航必當7個字事件經過媒體報導曝光之後，成為許多車友的熱門話題，而這家位於台南市北區的而老店「開元紅燒土魠魚羹」的Google我的商家評論頁面，也立刻引來許多網友、車友朝聖，不但大方留下5顆星評論，留言也都十分趣味，「讓特斯拉崩潰的店」、「我是看新聞來測試google導航會不會像特斯拉一樣當機，結果安啦！」、「豆腐才是本體的特斯拉殺手名店」、「開特斯拉來不了的名店」、「老闆可能得罪過特斯拉的工程師」、「Elon Musk（馬斯克） 最害怕的對手，五顆星。」、「來朝聖一下會讓特斯拉當機的魠魚羹」。甚至有網友真的開著特斯拉，上門捧場，並且隔著馬路拍照留念。

據了解，這家位於台南市北區的小吃店，開業超過30年是當地的老字號，目前由第二代經營，是許多旅外台南鄉親返鄉時一定要來吃的好滋味。來吃過的網友們，也紛紛推薦了店內菜色，肉燥飯、虱目魚肚、魚腸都超好吃」、「豆腐加醬必點！」、「油豆腐加辣超厲害」、「土魠魚羹不錯，肉不會柴」、「土魠魚炸的非常酥脆，限量土魠魚皮湯必點」、「從小吃到大的好味道」、「土魠魚炸的很酥脆」、「滷豆腐也很好吃，要加上厲害的辣椒水更對味」。

(中時新聞網)