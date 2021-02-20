資深名主播沈春華在許多六、七年級生的成長記憶占有一定分量，她當年從輔仁大傳系畢業，在學姊介紹下進入電視台，一開始主持兒童節目即年年拿獎，短短5、6年就累積6座金鐘獎。當紅之際，她毅然決然赴美求學，學成歸國後即到中視擔任主播，22年的老三台主播經歷，職涯紀錄輝煌，在大家都以為沈主播會繼續陪伴觀眾時，她卻選擇走下主播台轉戰新媒體。

沈春華去年從IC之音的廣播節目《春風華語．聚焦台灣》，一腳踏進Podcasts領域，同年底主持起新節目《沈春華我們脫殼Woman’s Tal‪k》，她看到這幾年台灣女性快速成長，很想為她們留下聲音族譜，深思熟慮後，以「我們脫殼」的蛻變定義，邀來各行各業人物對談，資深製作人王偉忠也是其一，兩人對話機智幽默，他宣傳舞台劇《明星養老院》之外，也分享熟年生活觀。

沈春華（右）近日邀王偉忠上節目，老友歡笑不斷。（粘耿豪攝）

很多人看沈春華，都認為她是人生勝利組，但她說：「我們看任何人都是看到表象，或是只有看到我們想看的部分，但要了解一個人背後的努力或曾經的挫折，不是這麼容易。」當年她以金鐘主持人身分赴美求學，至今聽來仍像是個傳奇，她坦言當時心態，「那時覺得有點心慌，怎麼人生太順利了？甚至有點心虛，跟很踏實的成就感不一樣，我會覺得成功跟名利來得如此快速，那我以後怎麼辦呢」？

那時的男友，即現在的老公胡鎮康全看在眼裡，他包辦一切入學申請手續，鼓勵沈春華當他的南加大學妹，她掙扎一年，最後在入學最後通知的壓力下，因父親一席話而下定決心赴美深造，當時父親對她說：「我支持妳，妳會這樣想，表示還很年輕，再過幾年妳就不會有這樣的想法，可能更安逸於目前的成就，那時就很難再跳出舒適圈。」

沈春華一生受父親影響甚大，「我始終主動經營人生，而不是隨波逐流，因為我父親白手起家，他當時為了生活，帶著我的兄姊從台南到高雄發展，無畏所有挑戰，他一直是我的目標」。因此她幾次做出的重大職涯決定，思考的不是如何繼續，而是有無新挑戰，「沒有一個決定是十全十美，困難在於有捨才會有得，對我來講，做決定就是要對自己負責，因為人生不能後悔」。

沈春華勇於面對新挑戰。（粘耿豪攝）

與胡鎮康結婚28年，外界看他們婚姻幸福，沈春華笑說：「看任何人的婚姻都很難看得透徹，夫妻關係隨著年歲會產生改變，過去要拚事業、帶小孩，忙碌幾乎瓜分兩人所有體力，不管是夫妻間的問題或是有趣的部分，可能都來不及沉澱跟浮現，小孩離家後進入空巢期，開始面對面看到彼此。」她現在與丈夫學習如何相處，更知道歲月寶貴，怎麼降低衝突、珍惜時光是共同課題。

過去夫妻間聊到看法不同的議題總是爭鋒相對，現在的人生階段，她反而希望把焦點放回彼此身上。至於小孩離家後是否重回熱戀期？她笑回：「絕對不會，你去問任何一對老夫老妻是否重回熱戀，答案應該都是不可能。」她認為現在反而會有一種走過人生之後的恬靜，「一起看看不同風景，彼此惺惺相惜、互相陪伴」。

(中時 )