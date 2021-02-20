周姓女子考取國安情報人員特考，民國107年報到受訓，但因成績不及格遭廢止受訓資格，她因不滿訓練中心，在PTT發文洩漏訓練中心主任、副主任的本名與化名，士檢今天依國家情報工作法起訴周女。

士林地檢署起訴書指出，周姓女子考取民國106年度公務人員特種考試國家安全局國家安全情報人員，107年3月間報到受訓，因受訓成績不及格遭廢止受訓資格。

周女不滿國安局訓練中心，去年10月28日在PTT發表文章，公開洩漏訓練中心主任、副主任的本名、化名與階級等資訊，使情報人員資訊曝光，經國安局人員上網發現告發偵辦。

周女坦承發文，辯稱不知道本名、化名是機密。檢察官認為，周女受訓期間曾接受「國家情報工作法」、「國家機密保護法」、「反情報工作應有之觀念與方法」等課程訓練，並簽署保密誓約，明知情報人員身分不得洩漏，今天依國家情報工作法的違法洩漏情報人員身分資訊罪嫌起訴。（編輯：卞金峰）1100220

(中央社)