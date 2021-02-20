解決生理需求，可以說是一件相當私密的事情，大陸四川卻出現一個讓人害羞的公共廁所，不僅上廁所的人可以看到來來往往的路人，且廁所還是設置在鬧區商場，許多民眾見狀，只能經過「欣賞」，根本不敢進去使用。

這段廁所影片，在網路上掀起熱議，一間位於四川的商場，公共廁所的門，經過特殊處理，使用者可以看到外面走來走去逛街的路人，不過，若是從門外面看，只會看到一面鏡子，拍攝影片的網友則表示，第一看到這種廁所，雖然感到新奇，但不敢使用。

畢竟如此「害羞」的廁所，雖然外面看不到裡面，但使用者必須克服心理障礙，才有辦法放寬心使用，奇葩廁所並沒有獲得青睞，反而許多網友批評設計不佳，認為這種創意很詭異，「這是滿足部分人的心理需要吧」、「匪夷所思的設計」、「進去拉不出來」、「可能有些人很愛」、「這需要多大心理素質」。

根據了解，這種特殊鏡面門的設計，是塗上一種特殊化學塗料，但維護不太容易，若沒好好保養，很快就得更換，必須小心使用才能增加使用壽命。

(中時新聞網)