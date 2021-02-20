苗栗市高苗里20日晚間6點發生民宅火警，火舌從3樓竄出，幸好屋內人員即時逃生，無人受困，消防人員趕抵10分鐘撲滅火勢。

苗栗縣消防局20日晚間6點獲報，出動苗栗、特搜、頭屋、公館分隊人車前往，現場為3層樓RC建築，3樓起火，火勢猛烈，從窗戶竄出，景象駭人，經消防人員全力灌救，順利撲滅火勢。

(中時 )