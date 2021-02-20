苗栗市民宅竄火苗 幸無人受困傷亡現已撲滅 21:502021/02/20 中時 何冠嫻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗市高苗里20日晚間6點發生民宅火警。（消防局提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗市高苗里20日晚間6點發生民宅火警，火舌從3樓竄出，幸好屋內人員即時逃生，無人受困，消防人員趕抵10分鐘撲滅火勢。 苗栗縣消防局20日晚間6點獲報，出動苗栗、特搜、頭屋、公館分隊人車前往，現場為3層樓RC建築，3樓起火，火勢猛烈，從窗戶竄出，景象駭人，經消防人員全力灌救，順利撲滅火勢。 《類股》3紡織股 去年估各賺逾1股本 嘉市3宗教儀禮 登錄無形文化資產 (中時 ) #苗栗 #火警 #火災 #火苗 #消防 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情降溫 桃園限制措施3月起解禁 04:102021/02/20 地方新聞 國3延伸北海岸 效益低打回票 04:102021/02/20 地方新聞 趙詠華放話下戰帖！林俊逸3月恐再「失明」 18:422021/02/20 娛樂 聯大路改善工程 因應掃墓需求預計3月封路施工 17:502021/02/20 寶島 華碩ROG Phone 5 歐美台3月齊登場 04:102021/02/20 財經要聞 NBA》詹皇續占官方MVP榜首 利拉德竄升第3 08:342021/02/20 體育 《台北股市》3利多2趨勢旺金牛 留意H1漲升題材 17:052021/02/20 財經 日籍太空人野口聰一空拍台灣 台南二度入鏡成亮點 15:562021/02/20 生活 《類股》鎳價攀高 不鏽鋼價挑戰連3漲 11:252021/02/20 財經 新竹護城河藝術作品展至3／7 「萬物逐光」傳達自然共生理念 15:072021/02/20 旅遊 新台幣20日獨開市 估交易冷 04:102021/02/20 金融．稅務 社會熱門新聞 台中派出所全部警員便當吃一半丟下往外衝 原因曝光超暖心 - 社會 女大生反穿學士服超火辣！ 炸裂南球＋邪惡身材網暴動 - 社會 打敗特斯拉工程師 台南老店必點美味曝光 網友車友瘋朝聖 - 社會 155萬買341萬A7 奧迪經理以員工價轉賣套利 下場慘了 - 社會 苦勸放棄相親女 男不甩急想交往 舅媽揭殘酷真相網笑炸 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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