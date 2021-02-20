紀錄片《無米樂》的主角之一、前總統府國策顧問黃崑濱（崑濱伯）20日下午3時46分去世，面容安詳，享耆壽92歲。前總統陳水扁今晚在臉書懷念，2005年時，曾邀請農友到總統府一起觀賞《無米樂》，崑濱伯等人也都應邀出席，相當熱鬧。2006年拜訪崑濱伯後壁菁寮老家時，曾一起用餐，且因崑濱伯研發的冠軍米太美味，「一吃就是2碗！」陳水扁感嘆，如今崑濱伯去世，是台灣農業發展的重大損失。

陳水扁回憶，2005年6月，曾邀請農友到總統府一起觀賞「2004國際紀錄片年度台灣獎」首獎作品《無米樂》，片中主角包括崑濱伯夫婦、煌明伯、文林伯也應邀出席。陳水扁讚嘆，多虧這些帶動台灣農業的前輩，包括各地的有機米、接枝改良的水果，其實一點都不輸給國外進口，台灣人真有福氣！

陳水扁還說，2006年9月，曾前往台南後壁區菁寮拜訪崑濱伯，吃著由崑濱伯研發的冠軍米，一吃就是2碗，相當美味。此外，陳水扁也拜訪《無米樂》的主角之一的文林伯，並與該村唯一「現役」參與耕作的水牛合影，讓他不禁想起，由台灣雕塑家黃土水製作的國寶級「水牛群像」。

陳水扁稱，如今崑濱伯走了，自己不僅少了一位民間友人，更是台灣農業發展的重大損失。陳水扁說，崑濱伯功在台灣農業，我們永遠懷念您，也請崑濱嬸和家人節哀保重！

據悉，崑濱伯2019年底傳出身體不適，一度住院治療，出院後臥床，由擔任護理師的女兒留職停薪，返家照顧迄今。去年重陽節，蔡英文總統更曾特地前往探視，當時崑濱伯精神不錯，還會自己拉被子，沒想到如今卻傳出過世消息，各界紛感不捨。

(中時 )