上季第4台北市大20日以114比61輕取台灣體大，結束複賽2連敗，拿下109學年度富邦人壽UBA大專籃賽公開女一級6強複賽首勝，12人全數得分、6人上雙，3名學姊射手陳又甄、吳采庭、侯子映合飆8記三分球之外，最大焦點是4名大一菜鳥齊飛，特別是中鋒楊家佳、前鋒郭靜雯同場雙十，讓人驚艷。

178公分的楊家佳替補15分鐘，14投中7、2罰中1，攻下15分、12籃板、3抄截，效率奇高，出手、進球數，及得分、籃板、抄截皆寫UBA生涯新高，更是首度「雙十」，特別是12籃板有8個是進攻籃板，幾次自投自搶，延續二、三波攻勢，展現難得的企圖心，讓人印象深刻。

一戰打出代表作，出身HBL名校滬江高中的楊家佳，107學年畢業後原本要進世新大學，但因傷休息一年，本季轉進北市大，大一唸起，她說：「來北市大後，教練給很多上場機會，肯定要珍惜，尤其想贏球，當然得拚。」

這也是楊家佳本季所打的第13場，預賽11戰打10場，複賽已連3場都上，迄今13戰場均7.5分、5.3籃板，含5場得分上雙，今天更一舉「 雙十」，個人大突破，她說，愈有信心，但得更努力。

北市大教練檔錢薇娟說：「我們既有的球員都非HBL頂尖，甚至一海票乙級出來的，但只要肯拚、願學，永遠都有機會，做教練的，也會幫她們成長。」錢薇娟強調，她的用人沒在分一、二線，「只要球員想打球、有自己的風格、特色，我們一定善用她的優點，設法凸顯，乃至讓它發揮到極致。」

(中時 )