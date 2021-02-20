小S（徐熙娣）個性古靈精怪，不只與姐姐大S（徐熙媛）姊妹情深，也與姐夫汪小菲交情好，時常大開姐夫玩笑。熱衷玩社群軟體的小S，今日更上傳了一段穿著居家服，搞笑在姐夫面前辣舞的影片，而汪小菲的無奈表情更是令網友看了噴笑。
曾是國標舞者的小S，今日上傳了一段搞笑在姐夫汪小菲面前辣舞的影片，影片中小S穿著一身休閒居家服，一臉誘惑地在汪小菲面前辣舞，扭腰擺臀又開腿，雖然小S跳的相當賣力，但汪小菲的表情卻是相當無奈，甚至還忍不住用手遮住臉，一臉尷尬到哭的模樣逗樂不少網友。
對於網友紛紛留言「妳姐夫很無奈欸」、「姐夫一臉嫌棄的樣子」、「汪小菲是玩大冒險輸了，所以才能同意陪妳錄影片嗎」，小S更不甘示弱地回應「他high到爆OK」，更稱自己不想穿性感點的衣服，就是要襯托姐夫的帥，還戲稱汪小菲太繃了。
隨後小S又上傳了第二部與徐媽媽、汪小菲的3人合體影片，笑說今天小姨子特別幸運，因為姐夫竟然買了一雙鞋完全符合她的尺碼，根本是為她而買，還要汪小菲「不要再暗戀我了好嗎」。小S一席話讓汪小菲百口莫辯，連忙喊冤是幫老婆大S買的，只是被小S截胡了，兩人有趣互動則是逗得徐媽媽在一旁哈哈大笑。
(中時新聞網)
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