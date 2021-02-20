國民黨主席江啟臣今天宣布競選連任，國民黨國際部副主任何志勇在臉書力挺江啟臣，談到中廣董事長趙少康重回國民黨並表態角逐黨魁，何說，由衷希望「戰後嬰兒潮」的世代，把機會和責任交給下一代。

何志勇表示，今天週六補班日，聽到最令人振奮的消息，就是國民黨主席江啟臣宣布要連任，他很敬佩江在國民黨去年初總統大選敗選之際，願意入火坑承擔，因為那是需要勇氣的。

何志勇說，江啟臣曾對他說，「如果當時想太多就不會參加主席補選了」，從政就是需要熱情，和一股衝勁，他笑談，經濟學的「理性選擇理論」在此恐怕不適用。他強調，江啟臣去年在贏得補選，就是證明國民黨是可以世代交替的。

何志勇透露，他常跟周遭朋友說，如果不是江啟臣當主席，他認為根本輪不到他擔任黨內要職，即便他是中山獎學金得主，也曾擔任過國民黨智庫研究員，但其實他和江過去並沒有太多淵源。

何志勇接著說，只有在2010年在他獲頒中山獎學金的茶會上，與江啟臣曾有一面之緣，江那時是年輕的新聞局長，也是大他一屆的獎學金得主，不過因為中山獎學金在2000年國民黨敗選淪為在野後停辦了10年，所以這一屆學長學弟卻足足差了10年。

何志勇說，即便沒有深厚的淵源，江啟臣願意在他學成歸國後，給他機會，一起幫幫國民黨，救救台灣，他相當感謝江，讓他一償宿願，無論國民黨的政黨外交、國際宣傳，還是食安議題，與江都合作愉快。

至於趙少康表態出馬競逐國民黨主席，何志勇表示，趙少康是他小時候的偶像，過去他住台北市民生社區，全家大小都支持趙。但如今，他認為「戰後嬰兒潮」（baby boomer）的世代，過去帶動了台灣經濟發展以及推動台灣民主化運動，無論成敗，他們都已經打過美好的一仗了。

何志勇強調，「我由衷希望他們能把機會和責任交給下一代，就像當初他們的上一代培養他們一般，讓整個社會能一棒接一棒」。他認為不只是在台灣，這也是全世界年輕人的想法。

何志勇還說，江啟臣今天宣布參選後，也特別叮嚀他不能在國民黨的推特帳號轉推江的參選聲明，如此公私分明，值得尊敬。他說，國民黨的世代交替剛起步，絕不能停，「我全力支持江啟臣，國民黨加油」。

(中時 )