今(20)日補完班後，休假1天後又將迎來新的一周，而下周運勢又是如何，也讓民眾非常好奇，命理專家「清水孟國際塔羅小孟老師」就在臉書分享，2月22日至2月28日將有4大星座財運大開，他們可趁這一周賺進大把的鈔票，因此千萬別錯過了。

1.獅子座

獅子座的人在2月22日至28日，正財運旺且不斷上升，因此可以趁這一周加倍努力，將會迎來大豐收，就連偏財運也非常好，過去的投資將有所回報，不妨趁此機會接受新挑戰，也可能會獲得意外的收穫。

2.水瓶座:

水瓶座的人對於未來，雖然偶時會感到迷惘，但若能衝破心中的幻境，將有機會更上一層樓，在2月22日至28日適合多方發展的拓展機會，若是想要嘗試投資，也不要太自滿而孤注一擲，必須要分散風險，也別隨意開店，應該先去研究副業發展，將會獲得不錯的回饋。

3.天蠍座

天蠍座本周財運相當不錯，甚至有機會接到更重大的工作，雖然恐將面臨巨大的壓力，但也將是他們賺錢的好時機，因此建議天蠍座的人要將目標與眼光放遠來看，而2月22日至28日他們財富上算福氣滿滿，因此不需要擔心，承受過多壓力的天蠍座，應該多關心身體健康，並找到紓壓的方式。

4.金牛座

金牛座的人近期在工作上，應該是越來越忙碌，財運上可說是非常旺，突然多出很多合作接案，或是合夥做生意的機會，但在接下案子之前，建議要謹慎評估，看自己是否有時間去完成，才不會搞得自己一個頭兩個大，付出的成本也將獲得對等的回報。

2月22-2月28日4大星座財運大開 清水孟國際塔羅小孟老師 獅子座 獅子座的人本周正財運勢走強不斷上升，可以趁這段時間努力開拓會迎接豐收，偏財運屬優良，過去的投資會看見回報，若想要嘗試新的挑戰不訪試試看，會有意外收穫喔。 水瓶座: ... 由小孟老師星座塔羅牌之清水孟發佈於 2021年2月20日 星期六

(中時新聞網)