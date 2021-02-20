經濟部投審會今（20）日公布1月核准僑外投資金額新台幣152億4,345萬元，是近十年同期第二高，以德國、加勒比海英國屬地、日本、薩摩亞、美國投資金額最多。僑外資投資前五大業別依序是批發及零售業、金融及保險業、藥品製造業、專業、科學及技術服務業及不動產業。

經濟部投審會20日公布1月僑外投資、陸資來台投資、對外投資、對中國大陸投資四類核准案件與金額統計。今年1月核准僑外投資件數為228件，較去年同期減少45.19％；核准金額5億811萬5,000美元（折合新台幣152億4,345萬元），年減49.07％。投審會表示，主要是去年1月核准投資丹麥商沃旭能源投資風力發電，比較金額基期較高緣故，惟1月金額仍為近10年第2高。

1月核准新設公司件數為137件，投資金額新台幣8億4,223萬5,000元；核准新南向國家來台投資件數為43件，較去年同期減少15.69％，投資金額為2,462萬6,000美元（約新台幣7億3,878萬元），較去年同期增加94.05％，其中，投資金額較大者為印尼、新加坡及馬來西亞。

陸資來台投資部分，1月核准件數為2件，較去年同期減少66.67％，投資金額為151萬2,000美元（約新台幣4.536萬元），較去年同期減少34.12％。

自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，共核准投資件數1,463件，金額為24億美元（約新台幣723.8億元）。

至於對中國大陸投資方面，1月核准件數為34件，較去年同期減少19.05％，投資金額為2億4,974萬7,000美元（約新台幣74億9,241萬元），較上年同期減少53.55％。投審會表示，投資金額減少幅度較大，主要是去年1月核准廣達電腦以2億美元間接增資大陸地區投資達富電腦（常熟）等大型投資案緣故。

對外投資部分，1月核准件數為23件，較去年同期減少42.5％，投資金額為3億7,736萬4,000美元（約新台幣113億2,092萬元），年減50.58％，投資金額減少幅度較大，主要是去年1月華新麗華以5億5,278萬3,364美元間接增資香港華新國際投資等大型投資案所致。

另外，1月核准台商新南向國家投資件數為7件，較上年同期減少53.33％，投資金額為2億9,704萬1,000美元（約新台幣89億1,123萬元），較上年同期增加149.04％，其中，投資金額較大者為印度、馬來西亞、印尼。

(工商 )