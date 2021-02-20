中天主播鄭亦真專業播報形象深植人心，先前應網友要求，挑戰在鏡頭前吃漢堡，因此贏得「漢堡姊姊」美名，更穿上旗袍俏皮扮成電玩人物春麗，可愛又火辣的形象讓觀眾耳目一新。她談到這段轉變：「很像突然間解開束縛，以前從來沒有想過會做這樣的挑戰，過去主播包袱重，甚至不會穿這麼活潑的衣服，外面一定要搭一件螢光色有墊肩的外套，整個心路歷程就像是胃食道逆流。」

許多觀眾覺得中天新聞轉戰新媒體之後，主播變得更親民，更貼近觀眾，鏡頭前展現自我風格，突破以往制式框架。鄭亦真坦言，其實壓力不減反增，「我們一直在努力找出亮點，尋出一套生存方式，對我來說，每天的內容，前一天都來不及準備，轉戰網路後，沒有昨天新聞今天再播這種事，一定都是最新內容，跟以往每則新聞播報時間不同，現在講滿講飽，反而要準備更多料」。

鄭亦真去年凍卵當自己的生日禮物。（盧禕祺攝）

鄭亦真回憶，有次指揮中心臨時舉行記者會，當天連線回來，直接邀專家點評，「一切都很緊湊，網路一切都很即時跟快速，這些都是過去我不曾預料過的」。她總結自己的2020年，「忙到爆炸，但是轉出一片天，每個人都超忙超累，但滿滿成就感。2021年希望中天新聞粉絲越來越多，希望我們發揮監督政府的力量，讓社會更正向，說很多別人不敢說的、報很多別人不敢報的，透過中天新聞讓大家看到更多不一樣的議題」，轉型之後，她的粉絲竟已暴增5倍之多。

觀眾好奇她的感情，鄭亦真笑喊：「很期待新戀情，越快越好，月老拜託。」她分享去年冬至當天還特地帶著枸杞、紅棗去拜月老，「枸杞明目，紅棗可以趕快找到真命天子，單身一、兩年了，一直很想拿喜餅回去還願」，她相信對的人在對的時間出現很重要，「就像我很喜歡小孩，但沒遇到對的人，就不一定要生小孩，不過為了讓媽媽放心，卵已經凍好了，這是去年我送給自己的生日禮物」。

鄭亦真希望可以遇到幽默愛笑的男生，最好能懂她的笑點、三觀契合、雙方爸媽都很喜歡，「現在有追求者，但目前還是單身，希望趕快有好消息」。

鄭亦真展現俏皮一面，長腿超吸睛。（鄭亦真提供）

(中時 )