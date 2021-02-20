總統府19日宣布國安及兩岸人事異動，現任陸委會主委陳明通轉任國安局長，遺缺由前國安會諮詢委員邱太三接任。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉直言，不知道陳明通能幹什麼，並分析這個人事布局背後的意義，等於是蔡英文總統本人在當國安局局長，直接指揮國安局。

吳子嘉29日在政論節目《關鍵時刻》中表示，中美問題是大人的事情，台灣不要介入，也不要去攪和，而在不攪和的情況下，就做出一個看起來非常友善的動作，把鷹派的陳明通拿掉，換了一個務實派的邱太三，但沒實際上沒有其他作為。

吳子嘉以海協會長張志軍之前的經歷為例指出，陳明通的人事異動也是面子問題，如果陳明通垮掉，等於蔡英文兩岸政策失敗，對獨派怎麼交代？好不容易有一個顧台灣的，怎麼可以又把他拉回去當教授，他更忍不住直言，陳明通當國會局長，「我都不知道他能幹什麼」，並指陳就像國安會秘書長顧立雄一樣。

吳子嘉分析，這個人事變動，就等於蔡英文本人在當國安局長，他還透露，國安局副局長柯承亨是蔡總統擔任陸委會主委時的好朋友，並指這波人事布局的概念，就是不要出事情的一個變動，

此外，針對這次國安及兩岸人事動，總統府指出，國安團隊人布局是蔡英文總統在後疫情時代，打造外交、兩岸、國防「三個鐵三角」，新人事將於26日立法院開議前完成交接。

(中時新聞網)