美國波士頓一名理髮師日前在幫客人剪頭髮時，不小心在店內滑倒，當時他手上還拿著銳利的剪刀，就這樣直接插進他的胸口，當場鮮血直流，一旁同事見狀趕緊上前協助，並叫救護車，所幸沒有刺到心臟，經救治後撿回一命。

根據《紐約郵報》報導，波士頓一名29歲理髮師席爾瓦（Steve Silva）17日在幫客人剪頭髮時，不小心在店內滑倒，當時他手上還拿著長約17公分的銳利專業剪刀，就這樣直接插進了他的胸口，當場血流如注。席爾瓦表示，事情發生的太突然，來不及將掛在手指上的剪刀甩開，「我低頭一看，只見鮮血像噴泉一樣湧出，我還轉頭看了客人跟他說，『我好像刺傷自己了。』」

店裡2名同事見狀，趕緊衝上前將席爾瓦的傷口按住，並讓他側躺，等待救護車抵達，所幸剪刀並沒有刺中心臟，而是刺到了肋骨跟胸骨之間，不過還是離心臟非常近，經緊急送醫撿回了一命。

席爾瓦表示，因受到新冠肺炎疫情影響，他已經歇業了一段時間，近日才重返工作崗位，沒想到才剛開始工作一週就發生意外。席爾瓦的同事也幫他發起了線上募款活動，希望有好心人能協助他支付這段期間的龐大醫療費用，目前已經募得3萬美元（約新台幣83萬）。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)