中共解放軍軍機今天再度出動多架次侵擾我西南防空識別區（ADIZ）。國防部稍早證實，殲-10機2架次、殲-16機2架次、殲轟-7機4架次、轟-6K機2架次、運8反潛機1架次進入我西南ADIZ，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。而這也是蔡政府19日完成國安團隊人事異動後，共機首度擾台。

「台灣西南空域」臉書粉絲專頁今天則記錄到一架共機上午9時許罕見進入北部ADIZ，我空軍廣播驅離。不過國防部並未證實有共機進入北部空域。

(中時 )