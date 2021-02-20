蔡政府完成國安新隊形後共機首度擾台 空軍廣播驅離 22:272021/02/20 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中共解放軍軍機今天再度出動多架次侵擾我西南防空識別區（ADIZ）。國防部稍早證實，殲-10機2架次、殲-16機2架次、殲轟-7機4架次、轟-6K機2架次、運8反潛機1架次進入我西南ADIZ，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。而這也是蔡政府19日完成國安團隊人事異動後，共機首度擾台。 「台灣西南空域」臉書粉絲專頁今天則記錄到一架共機上午9時許罕見進入北部ADIZ，我空軍廣播驅離。不過國防部並未證實有共機進入北部空域。 共機9架次擾台 美戰機也現蹤 美T-38教練機避開住宅區後墜毀 2人殉職 (中時 ) #共機 #空軍 #廣播驅離 #ADIZ # 蔡政府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 太空發展法通過 藍酸好巧 04:102021/02/20 焦點要聞 阿里山櫻花季 台18線管制小客車 04:102021/02/20 地方新聞 曳引車扯斷鶯歌區電線桿 台電搶修估影響282戶用電 14:262021/02/20 生活 傳動系統元件廠 接單報喜 04:102021/02/20 財經要聞 全球僅20餘座 臺大癌醫引進質子治療設備 精準醫學大躍進 16:502021/02/20 健康 比特幣火紅 賭場大亨搶買千台礦機 04:102021/02/20 全球財經 台東半年內2次 男釣魚見戰機失事 04:102021/02/20 地方新聞 體貼聽障生 嘉義市獲贈友善透明口罩 15:392021/02/20 生活 兩利多因素 啟發投顧下周看好三類股 11:092021/02/20 財經 海外搶頭香 亞洲島國要買美F-15EX戰機 16:102021/02/20 軍事 上銀接單滿載 訂單能見度看到第三季 15:072021/02/20 財經 政治熱門新聞 2022台北市長之戰 沈富雄：國民黨怕兩個人 - 政治 預測侯友宜、韓國瑜官運 鄭村棋一抽出牌她驚呼 - 政治 不是陳時中 2022民進黨誰對戰蔣萬安 黃暐瀚：這人機率高 - 政治 陳時中上廣播說溜嘴 藍委怒拆穿：4大真相漏風了 - 政治 聽到陳時中這句話 陳揮文嚇壞：疫苗採購恐破局 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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