投資人大賣科技股轉而青睞景氣循環股，美股上周五漲跌互見幾近持平。但分析師指出，隨著新冠疫情趨緩，經濟數據大有起色且美國擴大財政刺激在望，本周美股可望在經濟復甦聲中重整旗鼓上攻。

儘管上周美股大盤震盪，金融、航空、工業類股卻逆勢反彈，就是所謂的通貨再膨帳交易（reflation trade）。鑑於經濟有大幅回溫跡象，分析師預期通貨再膨帳交易還將持續。

本周市場關注的大事之一，無非是聯準會（Fed）主席鮑爾周二（23日）、周三（24日）將赴參眾兩院作證，他料將提及升息話題，並對通膨可能蠢蠢欲動表達憂心。

美銀美國利率策略主管卡巴納（Mark Cabana）表示，鮑爾勢必得承認經濟數據漸入佳境，疫情正在好轉，若還一如既往維持鴿派論調會有困難。但預料鮑爾在聽證會上仍將強調，Fed會長時間維持低利率及寬鬆政策支撐經濟。

受到美國1月零售額意外躍增5.3％的激勵，經濟學家上修美國今年第1季經濟成長率預估。高盛將美國Q1GDP成長率調高到6％，摩根士丹利甚至看好有7.5％增幅。

本周尚有家得寶（Home Depot）、梅西百貨等60多家美企要公布財報，另外也將發布耐久財訂單、個人所得支出等指標。

上周五道瓊工業指數幾乎無漲跌，持平在31,494.32點；標普500指數跌0.19％，收在3,906.71點；那斯達克指數漲0.07％，收在13,874.46點。

周線部分，道指漲0.1％，標指跌0.7％，那指因投資人拋售科技股重跌1.6％。

疫情期間受到追捧的科技股失寵，資金輪動到景氣循環股，主要是這類股票被看好會因新冠疫情降溫而變得搶手。

上周五標普指數以工業類股漲最多，金融、原物料及能源類股也有超過1％漲幅。疫情後可望恢復旅遊的帶動下，標普1500航空股指數跳漲3.5％。

反觀微軟、臉書、谷歌、網飛等受惠於居家防疫的科技股，在過去一周蒙受沉重賣壓。亞馬遜和蘋果也無法倖免於難，蘋果股價上周跌掉4％。

(工商 )