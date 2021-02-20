婁峻碩因「狼人殺」爆紅，創作才華洋溢的他，同時身兼「五堅情」、「CHING G SQUAD」的成員之一，兩個團都將在今年開演唱會，他也將進軍大銀幕拍電影，牛年計劃滿檔。他利用年假回花蓮鳯林老家，還跟家人同遊七星潭、兆豐農場、新天堂樂園，他最喜歡去七星潭看海，「我的紓壓方式就是去看看山看看海，看到世界很寬闊，就會覺得自己心煩的事很渺小」。而他的女友焦凡凡則在初四到花蓮與他會合。

婁峻碩高三開始夢想當金屬樂團主唱，他在花蓮市區演唱小試身手，吸引50多名粉絲，讓他建立起自信，「那時突然一股衝動跟我爸說這輩子要做音樂，我爸沒有生氣，只要求我把大學讀完，這樣音樂搞不起來還可以去做別的事情」。他上東吳大學後，擔任io樂團代班貝斯手，還登上貢寮音樂祭，「對我來說當時就像中樂透！」

他出道過程順利，io樂團約滿後介紹他到另一家唱片公司，被當成偶像歌手發行首張專輯，他說：「發完片後我以為可以一步登天，沒想到卻完全沒下文，成為我最低潮的日子。」當時他沒做什麼宣傳，人氣沒增加、也沒賺到錢，甚至半年沒工作，爸媽提醒「要設停損點」，他因而和前東家解約，打算「不做藝人，去做業務吧！因為我大學學國貿」。

他解約後不甘心寫下歌曲〈飛機〉，自己錄音、剪接，演唱自己喜愛的饒舌曲風，丟到youtube後點閱迅速衝破百萬，才重燃信心，決定繼續闖歌壇，去年獨立製作發片，主打歌〈COLORFUL〉大受歡迎，商演活動邀約不斷。回憶過去最低潮的日子，婁峻碩最感謝的人就是女友焦凡凡，「她滿常鼓勵我自己試、自己做，她是一個很感性、很外向的人」。

兩人個性互補，「我是很理性、悶騷的人，沒什麼情緒，也容易懷疑自己，她要我釋放自己，不要偶包那麼重。」他說：「我可以變這麼好，一部份也是她影響我很多。」至於是否對女友言聽計從，他則笑說，「不一定，我寫歌卡住沒有靈感的時候，她會提議，但八成會被我打槍！」

兩人交往4年感情穩定，但彼此仍在衝刺事業階段，婁峻碩認為，現階段最重要的是先存錢，他平常收入都交給爸媽，每月只拿1萬5000元生活費，他唯一的興趣是買球鞋，偶爾吃大餐，去年曾花2000塊買遊戲，但工作太忙，買了卻沒時間打電動，決定不再買新遊戲。

27歲的嘻哈歌手婁峻碩，有著陽光帥氣的偶像外型。（盧禕祺攝）

婁峻碩過年到花蓮七星潭、兆豐農場、新天堂樂園走春。（想不到音樂工作室提供）

婁峻碩過年到花蓮七星潭、兆豐農場、新天堂樂園走春。（想不到音樂工作室提供）

婁峻碩過年到花蓮七星潭、兆豐農場、新天堂樂園走春。（想不到音樂工作室提供）

(中時 )