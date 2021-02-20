打炒房，財政部再出手。財政部今（20）日預告修正「房屋稅條例」，限縮「住家房屋現值低於10萬元免稅條款」，排除法人適用，個人全國也僅限三戶免稅，防堵分割房產避稅，預定7月1日上路，明年5月申報適用。

這是行政院「健全房地產市場方案」的短期措施，因政策具急迫性，預告期僅20日、至3月12日截止，希望趕在立法院本會期三讀通過，7月1日起生效，明（2022）年5月申報今年7月至明年6月房屋稅時適用。

至於何時推出房地合一稅2.0、囤房稅修法，政府高層強調，後續會視政府各項打炒房措施的成效及房市變化，決定推出時程。不過，財政部、內政部已就「健全房地產市場方案」的中長期措施如房地合一、「囤房稅」修法，及限制私法人購買住宅進行研議。

現行「房屋稅條例」第15條規定，住家房屋現值在10萬元以下免徵房屋稅，導致部分所有權人藉由房產分割為小坪數，讓房屋評定現值低於10萬元，以規避房屋稅負。

財政部官員表示，為避免多房族或包租公、包租婆藉增編房屋門牌號碼，將房產分割為小坪數房屋，使住家用房屋現值低於免稅門檻，以此避稅，因此，修正「房屋稅條例」排除法人適用，換句話說，未來法人即使持有房屋現值低於10萬元門檻，也不具免稅資格。

同時，限制個人戶數。官員指出，未來每人免稅戶數全國只限三戶，將以身分證統一編號（IDN）歸戶，假設有四戶以上住家房屋現值低於門檻房子，納稅人可自行選擇其中哪三戶適用免稅，其餘哪些要繳稅。

假設納稅人原本只有三戶住家房屋現值低於門檻，之後新增第四戶，記得在取得第四戶房屋的30天內申報，選擇其中哪三戶要免稅，若沒如期申報，在納稅人來補申報前，會直接以第四戶房屋課稅。

至於個人免稅戶數為何是限制三戶，官員解釋說，主要是參考「囤房稅」規定，全國三戶以內住家用房屋可視為自住用，適用最低1.2％稅率課徵。

對於此次修法影響戶數，官員表示，目前仍在統計中，近日會有結果，不過，主要是針對擁有住家用房屋的法人及多房族，一般自住民眾不會受到影響，個人全國三戶以內依舊免稅。

(工商 )