中天主播王乃伃今年才26歲，從政大教育系畢業後，因為參加中天、中視共同舉辦的「華人普立茲超級星光大道」比賽，從教職跑道意外成為主播。她坦言過程不容易，當年才報到1個月就想放棄，堅持下去的動力除了家人的鼓勵，還有違約金，「主播之路對我來說，就是在實務中不斷跌倒，剛進中天1個月時，甚至萌生離職念頭，那時想說乾脆回去當老師，幸好當時簽約2年，離職有違約金，反而變成動力，現在我超感謝違約金的存在」。

王乃伃從小知道自己喜歡站在第一線，尤其享受站上台講話的感覺，這也是她最初將老師當成志向的原因，她為這個目標準備4年，簽完實習單，剛好看見華人普立茲比賽資訊，認真思索之後，因為更喜歡有變化的生活，毅然決然投向主播行列，「我可能前5年當老師會很有趣，但是一篇《赤壁賦》也許要講30年，我發現不太能想像這樣的場景，所以決定給自己一個機會」。

王乃伃開自頻道節目《乃伃主播碎碎念》分享生活。（盧禕祺攝）

當時媽媽擔心她在築夢路上受傷，勸她：「妳花4年想當老師，人家也花4年想當主播，妳有什麼優勢呢？」王乃伃笑稱自己當時有「憨膽」，憑著熱情就去闖，但到了新聞現場才是受挫的開始，「電視台報到後，一開始通常會進到地方組，才能出去跑新聞；我比較順遂，直接被丟出去，但看似順遂其實連寫新聞稿都不會，採訪現場壓力非常大」，從生活、醫療到政治線，她越挫越勇，後來發現自己天生適合這工作。

中天新聞關台之後轉戰新媒體，王乃伃除了在播報新聞增添更多新意，也開了自頻道節目《乃伃主播碎碎念》，分享私下的自己，「我真實個性不是主播台的樣子，個性比較調皮，希望做不同嘗試，比如我喜歡釣蝦，或許之後會呈現給大家。」被問到感情她笑說：「本來預計28歲結婚，30歲前生小孩，現在覺得工作忙成這樣，好像不太可能，不過我的夢想是生3個以上，因為真的很愛小孩。」爸媽不過問她感情，現階段只希望她照顧好自己的身體。

王乃伃勇於接受挑戰。（盧禕祺攝）

(中時 )