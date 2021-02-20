前總統府國策顧問、無米樂主角「崑濱伯」黃崑濱今天辭世，享耆壽92歲。行政院長蘇貞昌晚間在臉書哀悼表示，崑濱伯的離去是台灣的重大損失，行政團隊深感哀悼。

蘇貞昌說，看到崑濱伯，就想到台灣米，而且是「台灣好米」的代表，畢生耕耘、一輩子貢獻田園，並且熱愛鄉土，他的離去是台灣的重大損失，行政團隊深感哀悼，也向家人致上最誠摯的慰問。

(中時 )