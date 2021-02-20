崑濱伯辭世 蘇貞昌：是台灣重大的損失 22:382021/02/20 中時 林縉明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 崑濱伯辭世 蘇貞昌：是台灣重大的損失，行政院長蘇貞昌今晚在臉書貼出與崑濱伯的合照表示哀悼之意。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統府國策顧問、無米樂主角「崑濱伯」黃崑濱今天辭世，享耆壽92歲。行政院長蘇貞昌晚間在臉書哀悼表示，崑濱伯的離去是台灣的重大損失，行政團隊深感哀悼。 蘇貞昌說，看到崑濱伯，就想到台灣米，而且是「台灣好米」的代表，畢生耕耘、一輩子貢獻田園，並且熱愛鄉土，他的離去是台灣的重大損失，行政團隊深感哀悼，也向家人致上最誠摯的慰問。 崑濱伯過世 賴清德：我們會永遠記得您 崑濱伯辭世 民進黨：黨會為他所愛的台灣未來繼續打拼 (中時 ) #崑濱伯 #台灣 #損失 #哀悼 #辭世 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫是兩岸可開啟對談的項目 馬英九：這也是美國的期待 11:192021/02/20 政治 蔡英文：崑濱伯和無米樂 是每個台灣人心中的鄉愁 19:532021/02/20 政治 國營事業董座異動後 王世堅曝蘇貞昌盤算：這樣是不對的 17:212021/02/20 政治 崑濱伯辭世 農委會：將請總統頒布褒揚令 22:212021/02/20 政治 前國策顧問「崑濱伯」辭世 府：總統聞訊萬分悲痛 19:112021/02/20 政治 蘇揆視察基隆河濱自行車道 斥資1.8億串起新北、基隆 16:092021/02/20 生活 台灣新創早期投資調查：2021年錢多、案多、信心強 04:102021/02/20 金融．稅務 前國策顧問無米樂「崑濱伯」驚傳辭世 享耆壽92歲 17:552021/02/20 政治 「崑濱伯」辭世 阿扁憶：以前吃冠軍米 一吃就是2碗 21:482021/02/20 政治 《國際政治》台灣贈藥 史瓦帝尼國王：染疫服用後康復 12:162021/02/20 財經 2020台灣太陽能市場模組出貨 聯合再生蟬聯冠軍 15:092021/02/20 財經 政治熱門新聞 聽到陳時中這句話 陳揮文嚇壞：疫苗採購恐破局 - 政治 2022台北市長之戰 沈富雄：國民黨怕兩個人 - 政治 不是陳時中 2022民進黨誰對戰蔣萬安 黃暐瀚：這人機率高 - 政治 預測侯友宜、韓國瑜官運 鄭村棋一抽出牌她驚呼 - 政治 趙少康2024選總統有機會嗎 名醫分析斷言最後結果 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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