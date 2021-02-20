一對異國戀夫妻檔Youtuber「丹麥先生x台灣太太」，在個人頻道上分享，表示兩人認識僅6天就閃電結婚，影片公開後，許多網友狂酸「台灣太太」，說她想拿外國國籍想瘋、一年沒離婚再來追蹤等語，而最近有網友發現，一名疑似丹麥先生的前女友，在下方留言，揭露丹麥先生過去的種種行為。

疑似前女友在影片下方留言(圖片截自Youtube)

這名疑似前女友的網友，在影片Youtube下方留言，透露與丹麥先生交往5年，雖然論及婚嫁，但總是沒有結論，肺炎疫情爆發的前一年，丹麥先生對女方說「為愛來台灣」，期間免費住女方家半年，也一直沒有工作，出門也幾乎是女方埋單，甚至連幫照顧貓咪都不願意。

最讓女網友傻眼的是，兩人還在交往期間，朋友傳來丹麥先生在使用交友軟體《Tinder》的截圖，詢問對方則回覆女網友「我想分手，但沒有先跟妳講就去上Tinder，對不起」，期間兩人短暫複合，但丹麥先生認為已經沒有激情，最後在本月14日表示已經遇到別人，隔天就看到閃婚影片，女網友才知道被無縫接軌，無奈嘆「連我自己都覺得丟臉」。

單身宣誓書範例

除了認為被無縫外，女網友說6天就登記根本「漏洞百出」，透露異國婚姻從登記開始，各種手續沒有幾個月，根本不可能完成，唯一的可能性，「就是男方本來就有申請好，且尚未過期的單身證明」，才能直接登記，直嗆「一般正常人，誰會沒事申請期限僅6個月的單身證明」？最後請兩人不要傳遞給大家，「異國婚姻很簡單的錯誤訊息」。

(中時新聞網)