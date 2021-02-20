21歲日本女星上田彩瑛作為演藝圈新人，不但曾當選東大小姐，同時也是東京大學醫學院二年級學生，懷抱著醫生夢想，兼顧課業和事業的強大意志力令人驚訝，日前她也受訪分享自己的求學過程，最重要的訣竅就是戒掉使用任何社群軟體。

根據日媒《朝日新聞》報導，上田彩瑛不但考取東京大學最難考的理科三類，還在大學一年級時，在「東大小姐2019」獲得大獎，如今升上二年級的她，一邊兼顧課業，朝著醫師夢想前進，同時也踏入演藝圈，她透露會想成為醫師，全是因為高一時她接種流感疫苗時昏迷引發後遺症，儘管後來康復了，身體卻變差，讓她立志考進醫科，希望能更了解人體。

上田彩瑛表示，儘管她立定志願後就開始補習，但還是落後大家一大截，程度怎麼都追不上，因此她開始改變讀書方式，就連上學和洗澡的時候都在不斷思考，還會在睡前將隔天要看的參考書放在桌上，強迫自己一起床就要開始看書，為了保持腦袋清醒，她會每天晚上12時就寢、隔天早晨6至7時起床，每天都要看書12小時。

最重要的是，她在高二時下定決心，決定刪掉手機裡所有社群網站的App，也對自己喊話，「一旦上社群網站，所有努力將化為泡沫、付之一炬，迎來落榜的悲劇！」讓自己全心在考試上，最後總算拚上了自己理想中的大學，如今她也靠著驚人的意志力努力朝夢想前進。

(中時新聞網)