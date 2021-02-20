講電話若在公共空間，當然要顧及他人，持聽筒對話是基本禮貌；如果在私人地方甚至自己家裡，就見仁見智了。一名網友上PTT發問，「有沒有長輩不喜歡使用聽筒的八卦？」網友七嘴八舌，直言其實不少年輕人也喜歡用擴音，「手機不會沾到臉上的油啊！不喜歡保護貼油膩膩的」。

原PO不滿情緒表露無遺，「我真的是忍很久了！原本以為是他手機爛聽筒不好，換一隻手機給他還是每次講LINE都給我開擴音，在家也是、在外面也是，你們說，開擴音真的有比較清楚嗎？在電話另一端的我聽得很痛苦欸！」

沒想到此文釣出許多「擴音愛好者」，網友們認為，手機貼著耳朵講電話不舒服，擴音較無壓迫感，「這樣講什麼八卦大家才知道啊」、「如果不是工作或隱私談話，我也喜歡開擴音」、「有人覺得用手機講LINE電磁波太強，乾脆開擴音拿遠一點」。

也有人指出，手機貼著臉講電話，螢幕保護貼會沾到臉部分泌的油脂，看到就不舒服，還要花時間擦拭，乾脆開擴音講。「當然搭捷運或搭公車，開擴音的人就很沒公德心了，彷彿巴不得全車人都知道他在跟誰講了什麼」。

(中時新聞網)