新黨台北市議員侯漢廷今天揭露，蔡政府大內宣的台商資金回流7000億不實，實際最新境外匯回資金金額僅2000億，質疑這不是詐騙集團是甚麼？對此經濟部澄清，是「完全不同的兩件事」。

經濟部投資台灣事務所發言人陳明珠表示，台商回流投資與境外匯回投資產業是完全不同的兩件事。前者是為了受美中貿易衝擊的大陸台商加速轉移產線回台，協助其快速取得貸款，「不會去管它的資金是海外匯回或是本地貸款。」

後者則是2019年8月15日實施，業者申請匯回的境外資金經審核後，可匯入國內銀行外匯存款專戶，向經濟部申請實質投資，這有限制投資產業項目，符合才可向國稅局申請退還半數稅款，實質稅率約只4％或5％左右。

經濟部表示，投資台灣三大方案截至2021年2月4日，已有814家廠商通過資格審查，累積投資金額已近1.2兆台幣，目前仍有37家廠商排隊待審。

(中時 )