主計總處上修2020年經濟成長率至3.11％，全國稅收卻年減2.9％，近11年首度下滑，財政部今（20）日分析，主因營所稅因租稅優惠上路、疫情影響大幅衰退，貨物稅退稅大增，致稅收與經濟走勢脫鉤。

去年全國稅收2兆3987億元，則年減2.9％，近11年來首見下滑，比2019年減少719億元。

財政部今天發布「2020年稅收徵起情形分析」報告，對去年稅收與經濟成長率脫鉤，統計處表示，以近年走勢來看兩者常有偏離現象，原因有三項，首先是物價因素，經濟成長率指實質國內生產毛額（GDP）的變動率，為剔除物價影響後量的變動，但稅收增減則同時包含價、量因素在內。

其次，GDP是商品產出總價值扣除中間投入後的各業附加價值加總，而稅收則是依稅目不同，各有不同課徵稅源；再者，稅制、稅率變動以及稽徵機關祭出加強專案查核等措施，也會造成稅收走勢未必與經濟成長趨勢一致。

而2020年稅收會下滑，就是受稅制變化、租稅優惠上路，以及政府因應疫情祭出紓困措施所致。

2020年營所稅年減1,709億元，減幅達26.4％，創歷年之最，主因上市櫃公司前年獲利衰退，使去年申報稅額減少，加上未分配盈餘稅率由10％調降為5％，並新增產創租稅優惠適用，加上放寬受疫情影響企業，稅款可延、分期繳納，9月也可免暫繳申報，導致稅收大減。

在貨物稅方面，去年年減67億元，減幅3.8％。主因包含2020年新車掛牌數創2006年來新高，使「中古車汰舊換新減稅優惠」退稅金額大增，同時，適用「節能家電減稅優惠」的退稅額也年增1.4倍，加上部分受疫情衝擊廠商申請延、分期繳稅導致。

所幸，2020年因資金「錢進股市」，且因疫情控管得當，國內消費回溫，加上房市轉熱，證交稅、營業稅等表現創歷年新高，土增稅也來到近五年高點，部分緩解稅收下滑幅度；至年底，全國稅收實徵數雖低於預算目標，中止連六年達標紀錄，但僅短徵223億元。

(工商 )