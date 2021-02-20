金牛年大年初九(2/20)開獎的第110000023期大樂透頭獎無人中獎，頭獎獎金3,265萬元累入次期，至於加碼的春節大紅包獎項，本期加開的9個獎號由小到大依序為05、06、08、15、17、22、28、29、47，本期共開出17組，有15組為一注獨得100萬元獎金，另有2組為2注均分，每注各得獎金50萬元。

售出本期春節大紅包中獎彩券的投注站共19家，其中，位於高雄市三民區的「鑫寶彩彩券行」2/19、2/20連續兩天開出春節大紅包獎項，而高雄市左營區的「欣樂欣彩券行」在加碼首日2/9即開出一注春節大紅包獎項，時隔十日再度開出，本次亦為該家投注站第四屆以來開出的第四次春節大紅包。此外，新竹縣竹北市的「財鑫彩券行」曾於106年春節期間的大年初五開出2.33億元的大樂透頭獎，107年亦曾開出過春節大紅包獎項，今天晚上也幸運開出百萬獎金的春節大紅包。

台彩表示，大樂透360組100萬元的春節大紅包加碼活動自2/9起已開獎12期，累計已送出336組，平均每期送出28組100萬元，剩下的最後24組有機會在明天(2/21)全部送完，想中大獎的民眾一定要把握最後的機會。

(工商 )