中國廣東20日發生一起恐怖命案！一名羅姓男子在酒吧前因車輛刮蹭問題，遭到圍毆，他的同伴見狀想開車解救，沒想到竟因沒看清楚羅男的位置，將對方碾壓拖行，羅男經搶救仍不幸死亡，目前警方已將8名涉案嫌疑人逮捕歸案，正進一步調查當中。

根據《漩渦視頻》報導，事發於20日淩晨，廣東湛江廉江市濟南路某酒吧門口，一名羅姓男子因車輛刮蹭問題遭一群人毆打在地，同伴吳男見狀，趕緊開車試圖解救羅男。

（圖／翻攝漩渦視頻）

沒想到吳男因沒看清楚羅男的位置，直接開車將他輾壓，還拖行了數公尺，羅男經送醫搶救仍宣告不治，目前8名涉案嫌疑人已被抓獲，案件正在進一步偵辦中。

影片曝光後，網友紛紛留言「不怕神一樣的對手，就怕豬一樣的隊友」、「這個兩人都太慘了，是不是算過失致死啊？」、「這…責任怎麼定？被別人揍半死，被隊友收割人頭」、「確定是隊友？不是敵方的？」、「因未看清？確定他不是同謀？」。

(中時新聞網)